Москва19 июнВести.Беспилотники ВСУ продолжают атаковать территорию Белгородской области. Сводку за 19 июня опубликовал оперштаб региона в MAX. По предварительным данным, мирные жители не пострадали.
В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу - транспортное средство уничтожено. Также повреждены остекление многоквартирного дома и грузовая машинаговорится в сообщении
Еще один дрон повредил легковой автомобиль. В Новооскольском округе в селе Немцево при детонации беспилотника выбило окна в двух частных домах.
В городе Новый Оскол упали обломки сбитого БПЛА, повреждена легковушка. В поселке Октябрьский Белгородского округа разрушена кровля частного дома. В результатах атак беспилотников в селе Смородино Грайворонского округа повреждены нежилое помещение, машина, окна и заборы в двух частных домах. Соцобъекты, заборы частных домов и хозпостройки получили повреждения в селах Дорогощь, Дунайка.
В Краснояружском округе в хуторе Вязовской в результате детонации FPV-дрона поврежден "КамАЗ", в селе Хотмыжск Борисовского округа - легковой автомобиль.
В селе Казинка Валуйского округа сдетонировал возле частного дома. Повреждения в результате детонации FPV-дрона получили окна, фасад, кровля частного дома, а также припаркованный автомобиль.