Мирные жители не пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области

Оперштаб Белгородской области опубликовал сводку об атаках за день Мирные жители не пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области

Москва19 июн Вести.Беспилотники ВСУ продолжают атаковать территорию Белгородской области. Сводку за 19 июня опубликовал оперштаб региона в MAX. По предварительным данным, мирные жители не пострадали.

В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по микроавтобусу - транспортное средство уничтожено. Также повреждены остекление многоквартирного дома и грузовая машина говорится в сообщении

Еще один дрон повредил легковой автомобиль. В Новооскольском округе в селе Немцево при детонации беспилотника выбило окна в двух частных домах.

В городе Новый Оскол упали обломки сбитого БПЛА, повреждена легковушка. В поселке Октябрьский Белгородского округа разрушена кровля частного дома. В результатах атак беспилотников в селе Смородино Грайворонского округа повреждены нежилое помещение, машина, окна и заборы в двух частных домах. Соцобъекты, заборы частных домов и хозпостройки получили повреждения в селах Дорогощь, Дунайка.

В Краснояружском округе в хуторе Вязовской в результате детонации FPV-дрона поврежден "КамАЗ", в селе Хотмыжск Борисовского округа - легковой автомобиль.

В селе Казинка Валуйского округа сдетонировал возле частного дома. Повреждения в результате детонации FPV-дрона получили окна, фасад, кровля частного дома, а также припаркованный автомобиль.