Москва26 авгВести.В воздушное пространство Нижегородской области был совершен налет беспилотников Украины. В ходе отражения атаки было сбито более 40 единиц боевой техники, сообщает губернатор региона Глеб Никитин.
Ночью силы Минобороны и отряда "Барс НН" отразили атаку более 40 БПЛАнаписано в канале главы области в национальном мессенджере
Согласно предоставленной им предварительной информации, пострадавших нет. Было повреждено одно промышленное предприятие. Также нанесен ущерб нескольким жилым домам и автомобилям.
На местах падений фрагментов сбитых БПЛА ведется устранение последствий. Гражданам, чье имущество пострадало в инциденте, окажут помощь.