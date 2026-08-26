В небе над Нижегородской областью было ликвидировано более 40 украинских БПЛА

В Нижегородской области отражена атака более 40 беспилотников ВСУ В небе над Нижегородской областью было ликвидировано более 40 украинских БПЛА

Москва26 авг Вести.В воздушное пространство Нижегородской области был совершен налет беспилотников Украины. В ходе отражения атаки было сбито более 40 единиц боевой техники, сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

Ночью силы Минобороны и отряда "Барс НН" отразили атаку более 40 БПЛА написано в канале главы области в национальном мессенджере

Согласно предоставленной им предварительной информации, пострадавших нет. Было повреждено одно промышленное предприятие. Также нанесен ущерб нескольким жилым домам и автомобилям.

На местах падений фрагментов сбитых БПЛА ведется устранение последствий. Гражданам, чье имущество пострадало в инциденте, окажут помощь.