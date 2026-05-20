В Нижегородской области 2 промышленных объекта загорелись после атаки дронов ВСУ

Два нижегородских промышленных объекта загорелись после падения обломков БПЛА В Нижегородской области 2 промышленных объекта загорелись после атаки дронов ВСУ

Москва20 мая Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Нижегородскую область, в ходе отражения вражеской атаки обломки дронов повредили два промышленных объекта в Кстовском районе, на который произошли возгорания. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

Киевский режим предпринял попытку атаки ночью и утром 20 мая.

Сбито 30 БПЛА… Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе… Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента написал Никитин в своем канале в мессенджере MAX

На объектах развернуты оперштабы. Предварительно, жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

Школы Кстовского района переведены на дистанционный режим обучения.

В Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, работают силы противовоздушной обороны (ПВО).