Москва20 маяВести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Нижегородскую область, в ходе отражения вражеской атаки обломки дронов повредили два промышленных объекта в Кстовском районе, на который произошли возгорания. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Киевский режим предпринял попытку атаки ночью и утром 20 мая.
Сбито 30 БПЛА… Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе… Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидентанаписал Никитин в своем канале в мессенджере MAX
На объектах развернуты оперштабы. Предварительно, жертв или пострадавших среди мирного населения нет.
Школы Кстовского района переведены на дистанционный режим обучения.
В Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, работают силы противовоздушной обороны (ПВО).