Город Кстово в Нижегородской области подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Было слышно несколько взрывов около 03.15 ночи… Громкие звуки раздавались в южной части города. По предварительным данным, ПВО работает по ВСУшным дронамговорится в публикации со слов местных жителей
Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.
Ранее ночью 23 апреля Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Нижнего Новгорода.