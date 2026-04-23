SHOT: силы ПВО отражают атаку БПЛА над городом Кстово Нижегородской области SHOT: взрывы прогремели в районе города Кстово Нижегородской области

Москва23 апр Вести.Город Кстово в Нижегородской области подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Было слышно несколько взрывов около 03.15 ночи… Громкие звуки раздавались в южной части города. По предварительным данным, ПВО работает по ВСУшным дронам говорится в публикации со слов местных жителей

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 23 апреля Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Нижнего Новгорода.