SHOT: украинские беспилотники атаковали Дзержинск в Нижегородской области SHOT: Дзержинск в Нижегородской области подвергся атаке украинских БПЛА

Москва30 апр Вести.Город Дзержинск Нижегородской области подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), прогремело около пяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные местных жителей.

Было слышно 3-4 взрыва в разных частях города. Местные утверждают, что были видны вспышки в небе. Также работает сигнал воздушной опасности говорится в публикации

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 30 апреля в аэропорту Нижнего Новгорода в целях безопасности были введены ограничения на полеты. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.