SHOT: в Нижегородской области ПВО отразила три волны атак БПЛА

SHOT: ВСУ атаковали города Дзержинск и Кстово более трех часов SHOT: в Нижегородской области ПВО отразила три волны атак БПЛА

Москва30 апр Вести.В Нижегородской области атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись города Дзержинск и Кстово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, которые приводятся в публикации, атаки на регион продолжались около трех часов. Системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили минимум три волны ударов БПЛА.

В Дзержинске всего было слышно к этому моменту около 10 взрывов в разных районах города. В небе мелькают вспышки от взрывов… Также сообщается о взрывах в южной и центральной части Кстово утверждает канал

Официальная информация об этих атаках и их последствиях пока не поступала.

Ночью 30 апреля Росавиация в целях безопасности ввела временный запрет на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода.