Москва29 маяВести.После атаки украинского дрона в Шебекинском округе Белгородской области загорелось оборудование на предприятии, сообщили в пресс-службе регионального Оперативного штаба в пятницу.
Инцидент произошел в селе Белянка.
От удара дрона загорелось оборудование на территории предприятиясказано в сообщении
Также, по информации оперштаба, в Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка поврежден инфраструктурный объект на территории предприятия.
Ранее губернатор Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки противник 35 раз атаковал территории региона, пострадали пять человек, включая бойца "Орлана". Противовоздушная оборона уничтожила над регионом 46 беспилотников.