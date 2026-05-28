Москва28 маяВести.В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотников повреждено здание областного суда, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в Мах.
По предварительным данным, никто не пострадал. Уничтожено несколько целей.
Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников… В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суданаписал он
На месте инцидента работают ссотрудники оперативных служб.
Никитин попросил население сохранять спокойствие и подчеркнул, что работа ПВО продолжается.