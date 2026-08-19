Оперативный штаб работает в Дзержинске Нижегородской области после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Дзержинске работает оперштаб Оперативный штаб работает в Дзержинске Нижегородской области после атаки БПЛА

Москва19 авг Вести.В Дзержинске Нижегородской области работает оперативный штаб, сообщил в MAX глава городского округа Дзержинск Михаил Клинков.

Он уточнил, что в штаб входят представители всех городских экстренных служб.

В режиме реального времени оценивали поступающую информацию об атаке БПЛА. Пострадавших нет – и это самое главное говорится в заявлении

Продолжается работа по оценке нанесенного ущерба, устраняются последствия атаки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отражении атаки 52 беспилотных летательных аппаратов. Повреждения получили дома, надворные постройки и автомобили.