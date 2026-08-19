Режим беспилотной опасности в Нижегородской области отменен В Нижегородской области снят режим "Беспилотная опасность"

Москва19 авг Вести.Опасность атаки БПЛА в Нижегородской области миновала, сообщает региональное управление МЧС России.

Внимание! Режим "Беспилотная опасность" на территории Нижегородской области отменен в 19:30 (мск.) 19.08.2026 говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

В МЧС напомнили, что при обнаружении обломков беспилотников граждане не должны к ним приближаться – следует сразу звонить по телефону 112.

Утром 19 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ночью над регионом было сбито 52 БПЛА. О массированной атаке заявил глава города Дзержинск Нижегородской области Михаил Клинков. К счастью, обошлось без пострадавших.