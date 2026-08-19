Глава Дзержинска Клинков сообщил о рекордной атаке беспилотников на город Клинков: минувшей ночью Дзержинск подвергся рекордной атаке беспилотников

Москва19 авг Вести.Глава города Дзержинска Нижегородской области Михаил Клинков в мессенджере MAX сообщил, что минувшей ночью город подвергся рекордной атаке украинских беспилотников.

Сегодня в ночь на территории города Дзержинска была отражена самая массированная атака беспилотных летательных аппаратов сказал Клинков в видеосообщении

С ночи в городе работает оперативный штаб с участием всех экстренных служб.

Отмечается, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Данные о повреждениях уточняются.

Клинков поблагодарил силы ПВО, бойцов отряда "БАРС - Нижний Новгород", МЧС, правоохранителей, врачей и коммунальщиков за слаженную работу по защите города и помощи гражданам.

Жителей попросили с пониманием отнестись к ситуации, не публиковать фото и видео с мест событий, не подходить к незнакомым предметам и доверять только официальным источникам.