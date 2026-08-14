Угроза атаки БПЛА отменена в восьми российских регионах В восьми российских регионах отменена угроза атаки БПЛА

Москва14 авг Вести.Режим опасности атаки БПЛА отменен на территории семи российских регионов. Об этом сообщили власти Брянской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Тульской и Вологодской областей.

Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! сообщил в своем канале MAX воронежский губернатор Александр Гусев

Аналогичные сообщения появились в каналах МЧС Брянской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Тульской и Вологодской областей.

В Белгородской области угроза беспилотной атаки была отменена частично. Отбой сигнала опасности затронул Белгород и 16 муниципалитетов региона.

Ранее режим опасности атаки БПЛА был отменен в Сочи и Сириусе.