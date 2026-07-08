Москва8 июлВести.В Сочи, Новороссийске и Геленджике утром 8 июля отменили угрозу атаки беспилотников. Соответствующая информация опубликована главами этих трех городов-курортов в их мессенджерах в MAX.
Об отмене сигнала "Угроза применения БПЛА" в Новороссийске глава города Андрей Кравченко сообщил сегодня в 5.10.
Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нетнаписал мэр Андрей Прошунин в 7.38
О том, что в Геленджике сняли угрозу атаки беспилотников и опасности для жителей и гостей курорта нет, глава города Алексей Богодистов сообщил в 7.52.