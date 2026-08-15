Москва15 авгВести.Опасность атаки БПЛА отменили на территории Мордовии, Тамбовской, Брянской и Воронежской областей. Об этом сообщили власти регионов.
Так, в Тамбовской области воздушную тревогу отменена с 08.10 мск.
Отбой "Воздушной тревоги" на территории Тамбовской области с 08.10. Опасность атаки беспилотных воздушных судов миноваласказано в сообщении регионального ГУ МЧС
Главы Воронежской и Брянской областей Александр Гусев и Егор Ковальчук также сообщили жителям об отбое опасности атаки БПЛА. Аналогичный режим снят и в Мордовии, следует из заявления ГУ МЧС по республике.