Москва14 маяВести.ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщило об отмене режима "Беспилотная опасность" на территории региона. Опасность была объявлена в 5.49.
В Чувашской Республике также объявлен отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Угроза в регионе была введена около 5.30. Информация об отмене опубликована в приложении МЧС РФ.
Граждан просят сохранять бдительность. В случае экстренной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.