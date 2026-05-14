Режим беспилотной опасности отменили в Татарстане и Чувашии

Москва14 мая Вести.ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщило об отмене режима "Беспилотная опасность" на территории региона. Опасность была объявлена в 5.49.

Внимание! На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" отменен говорится в публикации ГУ МЧС в мессенджере MAX

В Чувашской Республике также объявлен отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Угроза в регионе была введена около 5.30. Информация об отмене опубликована в приложении МЧС РФ.

Граждан просят сохранять бдительность. В случае экстренной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.