Москва31 июлВести.Режим угрозы атаки БПЛА на 4 города Республики Татарстан отменен. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в мессенджере МАХ в 07.12.
Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск отмененаговорится в мессенджере
Об угрозе атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма и Лениногорск сообщили в 03.29.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Казани и Зеленодольске. Информация была опубликована в 04.57. Граждан попросили принять меры безопасности.
Режим "Беспилотная опасность" на территории Республики Татарстан был введен в ночь на 31 июля в 02.39.