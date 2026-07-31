В 4 городах Республики Татарстан отменили угрозу атаки БПЛА Режим беспилотной опасности отменен в 4 городах Татарстана

Москва31 июл Вести.Режим угрозы атаки БПЛА на 4 города Республики Татарстан отменен. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в мессенджере МАХ в 07.12.

Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск отменена говорится в мессенджере

Об угрозе атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма и Лениногорск сообщили в 03.29.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Казани и Зеленодольске. Информация была опубликована в 04.57. Граждан попросили принять меры безопасности.

Режим "Беспилотная опасность" на территории Республики Татарстан был введен в ночь на 31 июля в 02.39.