Режим беспилотной опасности отменен в Казани и Набережных Челнах

В Казани и Набережных Челнах отменили угрозу атаки БПЛА Режим беспилотной опасности отменен в Казани и Набережных Челнах

Москва31 июл Вести.Режим угрозы атаки БПЛА на Казань и Набережные Челны в Республике Татарстан отменен. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России в мессенджере МАХ в 07.30.

Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Набережные Челны отменена говорится в сообщении

Ранее воздушная тревога объявлялась в Казани и Зеленодольске. Информация была опубликована в 04.57. Граждан попросили принять меры безопасности.

Об угрозе атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма и Лениногорск сообщалось в 03.29. Затем в 07.12 появилась информация об отмене воздушной тревоги в 4 городах Татарстана.

Режим "Беспилотная опасность" на территории Республики Татарстан был введен в ночь на 31 июля в 02.39.