Москва17 сенВести.Над территорией Нижегородской области отражена атака 43 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Глеб Никитин.
Воздушные цели были поражены ночью и утром в четверг, 17 сентября.
Падение обломков вызвало повреждения остекления нескольких жилых домов и другой некритический ущерб объектам гражданской инфраструктурыговорится в публикации
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Жителям будет оказана помощь, заверил глава региона.
В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб, продолжается работа по оценке последствий.