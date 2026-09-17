В Нижегородской области сбили 43 БПЛА, повреждены несколько жилых домов

Некритический ущерб объектам инфраструктуры нанесен БПЛА в Нижегородской области В Нижегородской области сбили 43 БПЛА, повреждены несколько жилых домов

Москва17 сен Вести.Над территорией Нижегородской области отражена атака 43 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Глеб Никитин.

Воздушные цели были поражены ночью и утром в четверг, 17 сентября.

Падение обломков вызвало повреждения остекления нескольких жилых домов и другой некритический ущерб объектам гражданской инфраструктуры говорится в публикации

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Жителям будет оказана помощь, заверил глава региона.

В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб, продолжается работа по оценке последствий.