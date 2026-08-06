Трое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Четыре человека пострадали в пожаре из-за атаки БПЛА на Нижегородскую область Трое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Москва6 авг Вести.Разлетевшиеся осколки украинского дрона привели к пожару в Нижегородской области, пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин в MAX.

По словам Никитина, один из беспилотников, который подавили ночью силы ПВО и РЭБ, врезался в дерево, и у него сдетонировала боевая часть. Осколки разлетелись и попали в квартиру жилого дома поблизости. Начался пожар.

К сожалению, пострадали четыре человека, один из которых - ребенок. Всем была оперативно оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет говорится в сообщении

Огонь потушен. Гражданам, чье жилье пострадало, окажут помощь, заверил губернатор.