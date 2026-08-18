Прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим от БПЛА в Подмосковье

В прокуратуре Подмосковья работает горячая линия для пострадавших от БПЛА Прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим от БПЛА в Подмосковье

Москва18 авг Вести.Горячая линия для пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов работает в прокуратуре Подмосковья, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Для подачи жалоб и получения правовой помощи с прокуратурой можно связаться по номеру телефона +7-916-240-31-28.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией говорится в заявлении ведомства в MAX

Также сотрудники прокуратуры координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.

Ранее сообщалось, что ночью и утром во вторник, 18 августа, в Подмосковье сбили более 150 беспилотных летательных аппаратов.

Воздушные цели были поражены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.

В результате масштабной атаки пострадали три человека, среди них – 10-летняя девочка. Есть повреждения на земле, в том числе на складе Wildberries.