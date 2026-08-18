Москва18 авгВести.В Wildberries прокомментировали информацию об атаке на логистический комплекс в Московской области.
Сообщается, что комплекс получил незначительные повреждения, обломки задели стену здания. Уточняется, что последствия атаки оперативно ликвидированы.
На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадалиговорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Wildberries в Telegram
Ранее сообщалось, что ночью и утром 18 августа ПВО и средства радиоэлектронной борьбы перехватили в Московской области более 150 беспилотных летательных аппаратов в Богородском, Раменском, Павлово-Посадском округах, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.
Пострадали три человека, есть повреждения, в том числе - склада Wildberries в районе Атлант-парка.