Прокуратура Подмосковья: работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура Московской области сообщила о работе горячей линии после атаки БПЛА Прокуратура Подмосковья: работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

Москва20 сен Вести.В Прокуратуре Московской области сообщили, что в ведомстве работает горячая линия для пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов.

Оперативный прием жалоб и оказание правовой помощи осуществляется по номеру телефона +7-916-240-31-28.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией говорится в публикации ведомства в MAX

В частности, ситуация контролируется в местах приема и размещения граждан, осуществляется координация взаимодействия с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье, 20 сентября, Московская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, есть погибшие и пострадавшие.

По данным прокуратуры, наиболее серьезные последствия атаки зафиксированы в Раменском муниципальном округе. Возгорания и повреждения также есть в городских округах Котельники, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, Истра, Воскресенск, Коломна и Егорьевск.