В Саратове открыли горячую линию после атаки БПЛА После беспилотной атаки на Саратов организована горячая линия

Москва8 сен Вести.Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после ночной атаки БПЛА на Саратов, в результате которой есть пострадавшие и повреждения объектов гражданской инфраструктуры, организована горячая линия. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим... По указанию прокурора области организована горячая линия, куда жители могут обратиться за оказанием помощи и получением информации сказано в сообщении

Отмечается, что в настоящее время ведомство взаимодействует с органами власти, правоохранительными органами и другими уполномоченными ведомствами.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об атаке украинских БПЛА на Саратов ночью 8 сентября. В результате атаки повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.