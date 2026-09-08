СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Саратов

Дело о теракте возбудили после атаки БПЛА на Саратов СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Саратов

Москва8 сен Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА на Саратов, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на жилые объекты в Саратовской области (ст. 205 УК РФ) сказано в сообщении

В результате атаки были повреждены несколько жилых домов, пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

Ранее губернатор Саратовской область Роман Бусаргин сообщал, что шестеро из 10 пострадавших были госпитализированы. Для оказания помощи жителям пострадавших домов был создан оперштаб, а также развернут пункт временного размещения.