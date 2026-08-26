Москва26 авгВести.Следственный комитет России возбудил дело о теракте после совершенной атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Котовскезаявила Петренко
Дело заведено по статье 205 УК РФ.
Ранее стало известно, что в результате ударов по гражданскому объекту возник пожар. Огонь уничтожил склад на всей его территории.