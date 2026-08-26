По факту атаки ВСУ на логистический центр WB возбуждено дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после атаки Украины на склад WB в Котовске По факту атаки ВСУ на логистический центр WB возбуждено дело о теракте

Москва26 авг Вести.Следственный комитет России возбудил дело о теракте после совершенной атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Котовске заявила Петренко

Дело заведено по статье 205 УК РФ.

Ранее стало известно, что в результате ударов по гражданскому объекту возник пожар. Огонь уничтожил склад на всей его территории.