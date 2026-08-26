В Тамбовской области полностью уничтожен склад Wildberries, есть пострадавшие Склад Wildberries в Тамбовской области полностью уничтожен из-за атак БПЛА

Москва26 авг Вести.В городе Котовске Тамбовской области пожаром полностью уничтожен логистический центр Wildberries. Также известно о двух пострадавших в результате атак БПЛА, сообщает губернатор Евгений Первышов.

После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries написано в канале главы области в MAX

Кроме того, Первышов проинформировал и о двух пострадавших: 19-летнем молодом человеке и 49-летней женщине. У первого сотрясение мозга, у второй перелом пальца.

Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.