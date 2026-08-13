Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на логистический центр в Башкирии

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на логистический центр в Башкирии Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на логистический центр в Башкирии

Москва13 авг Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских беспилотников на логистический центр в Республике Башкортостан. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Украинские боевики с применением беспилотных летательных аппаратов ударили по распределительному центру в Чишминском районе. В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне, где расположен объект Wildberries. Пострадали 2 человека.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Чишминском районе Республики Башкортостан (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям.