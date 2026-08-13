Целью ВСУ при атаке на Башкирию был логистический центр в Чишминском районе

ВСУ атаковали Башкирию с применением 21 БПЛА, целью был логистический центр Целью ВСУ при атаке на Башкирию был логистический центр в Чишминском районе

Москва13 авг Вести.Украинские боевики с применением 21 БПЛА атаковали Башкирию, целью врага был логистический центр в Чишминском районе. Подробности атаки уточнил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Ранее Хабиров заявил, что обломки одного из украинских беспилотников упали в промзоне Салавата, в результате возникло возгорание. В пресс-службе RWB уточнили, что возгорание произошло в промышленной зоне, где расположен объект Wildberries.

Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32 написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических ударов пострадали 2 человека. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.