Москва13 авгВести.После воздушной атаки ВСУ на Башкирию возгорание произошло в промышленной зоне, где расположен объект Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).
Ранее в этот день глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что обломки одного из украинских беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, на месте работают службы.
Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчетысказано в сообщении, опубликованном в Telegram канале пресс-службы
Отмечается, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Информации о погибших или пострадавших нет.
Какой-либо товар на объекте не хранится.