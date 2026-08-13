Возгорание произошло в промзоне Башкирии, где расположен объект Wildberries

Возгорание произошло в промзоне Башкирии, где расположен объект WB Возгорание произошло в промзоне Башкирии, где расположен объект Wildberries

Москва13 авг Вести.После воздушной атаки ВСУ на Башкирию возгорание произошло в промышленной зоне, где расположен объект Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ).

Ранее в этот день глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что обломки одного из украинских беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, на месте работают службы.

Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты сказано в сообщении, опубликованном в Telegram канале пресс-службы

Отмечается, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Информации о погибших или пострадавших нет.

Какой-либо товар на объекте не хранится.