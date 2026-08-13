Возгорание произошло после падения обломков украинского БПЛА в промзоне Салавата

Возгорание произошло после падения обломков беспилотника в промзоне Салавата Возгорание произошло после падения обломков украинского БПЛА в промзоне Салавата

Москва13 авг Вести.Возгорание произошло после падения обломков одного из украинских беспилотников в промзоне Салавата. Об этом рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В настоящее время в регионе идет отражение террористической атаки противника.

Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте написал Хабиров в своем канале в мессенджере МАХ

Согласно данным МЧС России по Республике Башкортостан, на всей территории региона введен режим "Беспилотная опасность".