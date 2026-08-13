Москва13 авгВести.Возгорание произошло после падения обломков одного из украинских беспилотников в промзоне Салавата. Об этом рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
В настоящее время в регионе идет отражение террористической атаки противника.
Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на местенаписал Хабиров в своем канале в мессенджере МАХ
Согласно данным МЧС России по Республике Башкортостан, на всей территории региона введен режим "Беспилотная опасность".