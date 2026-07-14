Хабиров: потушены почти все очаги возгорания после атаки ВСУ в промзоне Салавата

Потушены почти все очаги возгорания после атаки ВСУ на промзону Салавата Хабиров: потушены почти все очаги возгорания после атаки ВСУ в промзоне Салавата

Москва14 июл Вести.Ликвидированы практически все очаги возгорания, вспыхнувшие в промзоне Салавата после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Он отметил, что были зафиксированы 32 беспилотника — это, по его словам, самая массированная атака на регион.

После вражеских ударов было проведено заседание оперштаба, на котором обсуждались последствия атаки вражеских беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс.

Силами Министерства обороны, отряда БАРС и самих предприятий удалось их (беспилотники. — Ред.) уничтожить или подавить, чтобы они потеряли ориентацию… Главное, что нет погибших или пострадавших. Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели написал Хабиров в своем канале в мессенджере МАХ

Осталось подавить только один очаг возгорания, подчеркнул чиновник.

В настоящее время продолжаются поиски упавших БПЛА и их частей. В связи с этим гражданам напомнили о запрете на приближение к ним.

По словам главы Башкирии, восстановительные работы будут идти круглосуточно. В течение нескольких дней предприятие уже может выйти на прежние объемы работы.