Последствия падения обломков БПЛА на предприятие в Стерлитамаке ликвидированы В Стерлитамаке ликвидировали последствия падения обломков беспилотника

Москва15 апр Вести.Сотрудники экстренных служб Стерлитамака ликвидировали последствия падения обломков украинского беспилотника на одно из городских предприятий, сообщил глава города Эмиль Шаймарданов.

Он сообщил, что находится на месте происшествия.

Последствия падения обломков ликвидированы написал Шаймарданов в своем Telegram-канале

Параметры воздуха в Стерлитамаке в пределах нормы – мониторинг качества воздуха ведут специалисты Министерства природопользования и экологии Башкирии. Кроме того, за его качеством следят с помощью автоматизированных станций, установленных в разных районах.

В результате удара беспилотника погиб один человек. Он работал водителем пожарной охраны на предприятии.

Глава Стерлитамака пообещал встретиться с семьей погибшего в ближайшее время. Он также заверил, что семье, оставшейся без кормильца, будет оказана вся необходимая помощь.