Москва25 июнВести.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил в мессенджере MAX об очередной атаке беспилотников на Уфу.
По данным главы регионы, налет беспилотных летательных аппаратов был отбит военнослужащими Минобороны и сотрудниками службы безопасности.
Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняютговорится в заявлении
В результате произошедшего никто не пострадал. Также Радий Хабиров отметил, что предприятия работают в штатном режиме, нарушений технологических процессов нет.