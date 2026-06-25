Москва25 июнВести.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил в мессенджере MAX об очередной атаке беспилотников на Уфу.

По данным главы регионы, налет беспилотных летательных аппаратов был отбит военнослужащими Минобороны и сотрудниками службы безопасности.

Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняют

говорится в заявлении

В результате произошедшего никто не пострадал. Также Радий Хабиров отметил, что предприятия работают в штатном режиме, нарушений технологических процессов нет.