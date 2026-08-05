Москва5 авгВести.В промзоне Уфы начался пожар в результате падения обломков украинских БПЛА, атаковавших предприятия. Об этом сообщает в MAX глава Башкортостана Радий Хабиров.
По его словам, никто не погиб и не пострадал в результате происшествия.
Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожарговорится в сообщении
При этом глава республики подчеркнул, что мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку и что любые сообщения о том, что воздух в Уфе якобы отравлен, являются ложью.