Радий Хабиров: падение обломков БПЛА привело к пожару в промзоне Уфы

Дроны ВСУ атаковали промозну Уфы, при падении обломков БПЛА возник пожар Радий Хабиров: падение обломков БПЛА привело к пожару в промзоне Уфы

Москва5 авг Вести.В промзоне Уфы начался пожар в результате падения обломков украинских БПЛА, атаковавших предприятия. Об этом сообщает в MAX глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, никто не погиб и не пострадал в результате происшествия.

Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар говорится в сообщении

При этом глава республики подчеркнул, что мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку и что любые сообщения о том, что воздух в Уфе якобы отравлен, являются ложью.