Москва2 авгВести.Специалисты не зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе после атаки украинских БПЛА на Уфу. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.
В рамках проверки были взяты пробы на наличие бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода.
Анализ проб, отобранных мобильной лабораторией, а также показания автоматизированных систем показали, что концентрации вредных веществ не превысили установленные нормысказано в сообщении
Кроме того, специалисты ведут наблюдение за атмосферой с помощью автоматических станций контроля.
Утром 2 августа средства ПВО отразили в Уфе атаку 25 беспилотников. В результате падения обломков одного из них начался пожар.