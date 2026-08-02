В Уфе проверили качество воздуха после атаки БПЛА

Качество воздуха проверили в Уфе после атаки БПЛА В Уфе проверили качество воздуха после атаки БПЛА

Москва2 авг Вести.Специалисты не зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе после атаки украинских БПЛА на Уфу. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

В рамках проверки были взяты пробы на наличие бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода.

Анализ проб, отобранных мобильной лабораторией, а также показания автоматизированных систем показали, что концентрации вредных веществ не превысили установленные нормы сказано в сообщении

Кроме того, специалисты ведут наблюдение за атмосферой с помощью автоматических станций контроля.

Утром 2 августа средства ПВО отразили в Уфе атаку 25 беспилотников. В результате падения обломков одного из них начался пожар.