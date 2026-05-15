Вредных веществ в Рязани из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА, не выявлено

В Рязани не выявлено превышение вредных веществ из-за пожара после атаки БПЛА Вредных веществ в Рязани из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА, не выявлено

Москва15 мая Вести.После пожара, возникшего в результате атаки БПЛА в Рязани, специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха и провели лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб региона.

Образцы взяли в девяти точках города.

Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается сказано в сообщении

Пожар, возникший на территории промышленного предприятия из-за атаки БПЛА, локализован. В настоящее время пожарные приступили к ликвидации очагов.

Украинские беспилотники нанесли удары по жилым и гражданским объектам в Рязани 15 мая, в результате повреждения получили два многоквартирных жилых дома и ряд промышленных объектов.

Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе несовершеннолетний, не менее 12 мирных жителей получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.