В Кирове не обнаружили загрязнений воздуха после ракетной атаки по предприятию

Загрязнений воздуха после ракетного удара по предприятию в Кирове не выявили В Кирове не обнаружили загрязнений воздуха после ракетной атаки по предприятию

Москва24 июл Вести.В Кирове проверили качество воздуха после ракетной атаки ВСУ и не обнаружили никаких загрязнений. Об этом сообщило правительство области в MAX.

Исследованием занималась мобильная экологическая лаборатория министерства охраны окружающей среды Кировской области. Специалисты проверили атмосферный воздух в микрорайоне Филейка по семи показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, хлористый водород и углерод.

По результатам исследований загрязняющих веществ не выявлено. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано говорится в сообщении

В пятницу, 24 июля, украинские боевики ударили ракетами по предприятию в Кирове. В результате атаки погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования близким погибших.