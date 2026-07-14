Радий Хабиров назвал самой массированной атаку на НПЗ в Салавате

Глава Башкирии рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на НПЗ в Салавате Радий Хабиров назвал самой массированной атаку на НПЗ в Салавате

Москва14 июл Вести.Украинские беспилотники совершили массированную атаку на Салаватский нефтехимический комплекс в Башкирии. В результате зафиксированы несколько очагов возгорания, основные объекты не повреждены, пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Главное, что нет погибших или пострадавших. Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели рассказал Хабиров в мессенджере МАХ

Он добавил, что на местах работают как представители оперативных и экстренных служб, так и аварийные бригады, которые уже приступили к восстановлению. По оценкам специалистов, предприятие выйдет на плановый объем работы в ближайшие дни.

Глава Башкирии провел в Салавате заседание оперштаба с участием руководителей министерств и ведомств, представителей правоохранительных органов, оперативных служб, предприятия и администрации города.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что за сутки дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 регионами России и акваториями двух морей.