В промзоне Уфы после массированной атаки украинских БПЛА начался пожар

ВСУ атаковали Башкирию, пожар зафиксирован в промышленной зоне Уфы В промзоне Уфы после массированной атаки украинских БПЛА начался пожар

Москва2 авг Вести.ВСУ атаковали территорию Башкирии, над республикой сбиты 25 вражеских беспилотников. После падения одного из дронов в промышленной зоне Уфы начался пожар. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "БАРСа" сбиты 25 БПЛА... Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар написал губернатор в мессенджере МАХ

Обошлось без пострадавших. На местах работают представители оперативных и экстренных служб, возгорание ликвидируется.