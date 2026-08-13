Два человека пострадали при массированной атаке украинских БПЛА на Башкирию

Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Башкирию Два человека пострадали при массированной атаке украинских БПЛА на Башкирию

Москва13 авг Вести.Украинские боевики с применением 21 БПЛА атаковали Башкирию, в результате террористических действий пострадали 2 человека. Подробности уточнил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день Хабиров заявил, что обломки одного из украинских беспилотников упали в промзоне Салавата, в результате возникло возгорание. В пресс-службе RWB уточнили, что возгорание произошло в промышленной зоне, где расположен объект Wildberries.

Враг использовал 21 беспилотник при атаке на регион, 16 из них были уничтожены в Салавате. Целью киевского режима, по словам главы Башкирии, был логистический центр Wildberries в Чишминском районе. В настоящее время там тушат пожар, в том числе привлечен пожарно-спасательный вертолет Ка-32.