Москва13 авгВести.Украинские боевики с применением 21 БПЛА атаковали Башкирию, в результате террористических действий пострадали 2 человека. Подробности уточнил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ранее в этот день Хабиров заявил, что обломки одного из украинских беспилотников упали в промзоне Салавата, в результате возникло возгорание. В пресс-службе RWB уточнили, что возгорание произошло в промышленной зоне, где расположен объект Wildberries.
Враг использовал 21 беспилотник при атаке на регион, 16 из них были уничтожены в Салавате. Целью киевского режима, по словам главы Башкирии, был логистический центр Wildberries в Чишминском районе. В настоящее время там тушат пожар, в том числе привлечен пожарно-спасательный вертолет Ка-32.