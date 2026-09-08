Москва8 сенВести.В результате атаки украинских беспилотников на Саратов ночью 8 сентября пострадали 10 человек, в том числе трое детей, шестеро госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы 6 человек, угрозы жизни нет. Министерству здравоохранения поручил держать вопросы лечения под особым контролемсказано в сообщении
По его данным, повреждения получили несколько жилых домов. Сейчас на местах работают сотрудники профильных служб, которые устраняют последствия атаки, а также оценивают нанесенный ущерб.
Бусаргин поручил руководству Саратова организовать оперштаб, куда смогут обратиться жильцы пострадавших домов. Для них также открыт пункт временного размещения.