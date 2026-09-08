Бусаргин: 10 человек, включая троих детей, пострадали при атаке БПЛА на Саратов

При атаке БПЛА на Саратов пострадали 10 человек, включая троих детей Бусаргин: 10 человек, включая троих детей, пострадали при атаке БПЛА на Саратов

Москва8 сен Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Саратов ночью 8 сентября пострадали 10 человек, в том числе трое детей, шестеро госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы 6 человек, угрозы жизни нет. Министерству здравоохранения поручил держать вопросы лечения под особым контролем сказано в сообщении

По его данным, повреждения получили несколько жилых домов. Сейчас на местах работают сотрудники профильных служб, которые устраняют последствия атаки, а также оценивают нанесенный ущерб.

Бусаргин поручил руководству Саратова организовать оперштаб, куда смогут обратиться жильцы пострадавших домов. Для них также открыт пункт временного размещения.