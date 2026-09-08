В Саратове организована помощь жителям домов, поврежденных при атаке ВСУ

Несколько жилых домов повреждены после атаки дронов ВСУ на Саратов В Саратове организована помощь жителям домов, поврежденных при атаке ВСУ

Москва8 сен Вести.Несколько жилых домов повреждены после атаки украинских беспилотников на Саратов — жителям будет оказана необходимая помощь. Об этом заявил мэр города Игорь Молчанов.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на месте организована работа оперативного штаба, куда люди могут обратиться по всем интересующим вопросам, а также подать заявление на выплату материальной помощи.

Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов … Специалисты уже работают на местах, проводят обход домовладений и оценку ущерба … Всем обратившимся будет оказана необходимая помощь написал Молчанов в своем канале в мессенджере МАХ

Для жителей открыт пункт временного размещения. Также работает горячая линия по телефону 96-07-70.

Украинские боевики с применением БПЛА атаковали Саратов ночью 8 сентября. В результате террористической агрессии пострадали 10 человек, из них 3 детей. Шестеро граждан были госпитализированы.