Горячая линия открыта для пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

В прокуратуре работает горячая линия после ракетного удара ВСУ по Белгороду Горячая линия открыта для пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

Москва30 авг Вести.Горячая линия работает для мирных граждан, пострадавших при ракетном ударе украинских боевиков по Белгороду. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура области контролирует соблюдение прав граждан, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре продолжает работу горячая линия: тел. +7 (910) 320-33-48 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

С 16.53 до 17.41 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах действовала ракетная опасность. Военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный заявил, что прозвучало не менее 10 взрывов.

Позднее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате прилетов пострадали люди, также зафиксированы возгорания.