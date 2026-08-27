Москва27 авгВести.Горячая линия открыта для жителей Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ по зданию, где расположены пекарня и магазин. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Обеспечено взаимодействие с уполномоченными органами и службами в целях оперативного решения возникающих вопросов … Для приема обращений и оказания правовой помощи … продолжает работу телефон горячей линии: 8-910-311-52-34говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Несколько часов назад украинские боевики с применением беспилотника атаковали в слободе Белой здание, в котором расположены пекарня и магазин. Предварительно, в результате вражеской агрессии пострадали 6 человек — им оказывается необходимая помощь.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре.