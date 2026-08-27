Шесть мирных курян ранены после удара ВСУ по зданию с пекарней и магазином

Шесть курян ранены после удара ВСУ по зданию с пекарней и магазином Шесть мирных курян ранены после удара ВСУ по зданию с пекарней и магазином

Москва27 авг Вести.Шесть мирных жителей Курской области ранены после удара украинского дрона по зданию, где расположены пекарня и магазин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг нанес удар 27 августа в слободе Белой. В момент вражеской агрессии в здании находились люди.

В результате атаки пострадали пять женщин и один мужчина. У 4 женщин травмы головы, у одной — слепое осколочное правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра, мужчина также получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшие доставлены в медучреждение, им оказывается необходимая медпомощь. Некоторые из них будут переведены на лечение в Курск.

У здания повреждены фасад, крыша и остекление.

Александр Хинштейн назвал удар ВСУ по гражданскому объекту кровавым бесчинством.