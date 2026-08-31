Москва31 авгВести.Украинские боевики атаковали хлебный магазин в центре слободы Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что при ударе пострадали пять мирных жителей.
В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять человек — у них травмы головы, слепые осколочные раненияговорится в сообщении
Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Их везут в Курск.
Еще один мирный житель – 67-летний мужчина – пострадал при ударе ВСУ по селу Кремяное Кореневского района. Он получил слепые осколочные ранения правой голени. От транспортировки в Курск пострадавший отказался.