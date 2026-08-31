Пять мирных жителей Курской области ранены при ударе ВСУ по хлебному магазину

ВСУ ударили по хлебному магазину в Курской области, пострадали пять человек Пять мирных жителей Курской области ранены при ударе ВСУ по хлебному магазину

Москва31 авг Вести.Украинские боевики атаковали хлебный магазин в центре слободы Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что при ударе пострадали пять мирных жителей.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять человек — у них травмы головы, слепые осколочные ранения говорится в сообщении

Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Их везут в Курск.

Еще один мирный житель – 67-летний мужчина – пострадал при ударе ВСУ по селу Кремяное Кореневского района. Он получил слепые осколочные ранения правой голени. От транспортировки в Курск пострадавший отказался.