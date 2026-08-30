После ракетного удара ВСУ по Белгороду ранены люди, зафиксированы возгорания

Люди пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду После ракетного удара ВСУ по Белгороду ранены люди, зафиксированы возгорания

Москва30 авг Вести.Мирные жители пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, также в городе зафиксированы возгорания. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В 16.53 мск ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах. Военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный заявил, что прозвучало не менее 10 взрывов.

Неонацистский киевский режим нанес удар по Белгороду. По предварительной информации, есть пострадавшие … Поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

На места прилетов выехали все экстренные службы.

Информация о других последствиях уточняется.