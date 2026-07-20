Появились кадры последствий ракетного удара по гражданским в Белгороде Опубликованы кадры последствий ракетного удара по автомойке в Белгороде

Москва20 июл Вести.Корреспондент ИС "Вести" показал кадры с места ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Белгороде. В результате обстрела погиб мужчина, еще 10 человек получили ранения.

Враг продолжает наносить удары по Белгородской области. Для этого используют не только дроны, но и более тяжелое вооружение. После очередного ракетного обстрела … в Белгороде есть один погибший, много раненых говорится в публикации

Отмечается, что ракета взорвалась рядом с промышленной площадкой, где находится парковка большегрузных автомобилей, легковых машин и автобусов.

Когда начался обстрел, люди заканчивали рабочий день. Многие просто не успели укрыться.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывается помощь.

Также зафиксированы повреждения транспорта - у некоторых машин разбиты стекла, у других - повреждены двигатели и бензобаки. Ущерб подсчитывается.