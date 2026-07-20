Москва20 июлВести.В Белгороде в результате удара беспилотника по автомойке на Рабочей улице погиб мужчина, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Враг продолжает массированные атаки на Белгород и Белгородский округ… Один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненыенаписал Александр Шуваев
По его словам, один мужчина скончался на месте, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех раненых доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, им оказывается помощь.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Отмечается, что также зафиксированы повреждения фасадов и остекления близлежащих зданий, трех автобусов, 20 грузовых и восьми легковых автомобилей. В селе Ближняя Игуменка посечены еще две машины.
Информация о последствиях атак ВСУ уточняется.