Москва3 июлВести.После ракетного удара, которому подвергся Белгород и Белгородский округ, возникло возгорание на территории инфраструктурного объекта. Информацию в MAX разместил оперштаб региона.
На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание - пожарные расчеты выехали на местоговорится в сообщении
Серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены пять автомобилей. В ряде муниципалитетов возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
В Белгороде жертвой прилета снаряда стала мирная жительница.
Все аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.