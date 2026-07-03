В результате обстрела Белгорода возник пожар на инфраструктурном объекте

На инфраструктурном объекте в Белгороде возник пожар после ракетного обстрела В результате обстрела Белгорода возник пожар на инфраструктурном объекте

Москва3 июл Вести.После ракетного удара, которому подвергся Белгород и Белгородский округ, возникло возгорание на территории инфраструктурного объекта. Информацию в MAX разместил оперштаб региона.

На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание - пожарные расчеты выехали на место говорится в сообщении

Серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены пять автомобилей. В ряде муниципалитетов возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

В Белгороде жертвой прилета снаряда стала мирная жительница.

Все аварийные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.